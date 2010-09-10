Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1173
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:17

Три года назад решила открыть свой интернет-магазин. Сайт создала сама, экономила как могла. Не скажу, что получилось вау, но довольно неплохо. Сейчас, правда, мой магазин явно не соответствует тому, что я делаю. Я так понимаю, его нужно как-то менять, куда-то переносить. А как это делается?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:41

Не советую экспериментировать, если уже есть клиенты. Рискуете в процессе переноса потерять все, что было сделано за эти годы и хорошо, если останется возможность восстановления. Лучше к ним https://edgecenter.ru/ обратитесь, чтобы перенос был выполнен на профессиональном уровне. Поменяют бесплатный хостинг на платный так, что ваши клиенты даже не заметят переезда.
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