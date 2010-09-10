Реально ли стать веб-разработчиком на языке Python?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Реально ли стать веб-разработчиком на языке Python?
Реально ли стать веб-разработчиком на языке Python? Где про это можно почитать?
Re: Реально ли стать веб-разработчиком на языке Python?
Если у вас много вопросов по данной теме, то стоит поискать тематичную статью от толковых авторов, например вот эту - https://about-windows.ru/sajtostroenie/ ... ke-python/ по теме. Ознакомьтесь с ней, думаю почерпнете немало полезного. Сейчас на просторах сети есть очень много хорошей информации, главное уметь ее правильно искать.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость