Как выбрать курсы программирования Java?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Как выбрать курсы программирования Java?

Сообщение zevc » 58 минут назад

Как выбрать курсы программирования Java?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1173
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Как выбрать курсы программирования Java?

Сообщение klonik » 57 минут назад

Перспективное направление обучения вы выбираете. Довелось сталкиваться с таким вопросом на днях, так повезло выйти вот на этот https://compsch.com/news/kak-vybrat-kur ... -java.html материал. Редко встретишь на столько полный на информацию источник, думаю вам он пригодится не меньше, чем мне. Рекомендую ознакомится, потом не поленитесь отписать помогло или нет)
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