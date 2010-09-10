Сообщение klonik » 40 минут назад

Муж сказал, что ему заблокировали все карты из-за того, что он пытался тысячу перевести в казино. Типа хотел поиграть, но что-то пошло не так и теперь карты не работают. И я бы очень хотела ему верить, вот только что-то смущает. Разве бывает такое?