Солнечные станции в Молдове
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- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Солнечные станции в Молдове
Привет! Ищу компанию для реализации проекта по установке солнечных станций в Молдове и был бы признателен за ваши рекомендации. Какие компании в регионе предоставляют надежные услуги по проектированию и установке солнечных энергетических систем? Я ищу партнера с опытом, который сможет предложить комплексное решение, включая техническую поддержку. Если у вас есть опыт сотрудничества или знакомые с успешными проектами в этой области в Молдове, поделитесь, пожалуйста, своими рекомендациями. Заранее спасибо за ваше внимание и помощь.
Re: Солнечные станции в Молдове
karina_bogdanova писал(а):Привет! Ищу компанию для реализации проекта по установке солнечных станций в Молдове и был бы признателен за ваши рекомендации. Какие компании в регионе предоставляют надежные услуги по проектированию и установке солнечных энергетических систем? Я ищу партнера с опытом, который сможет предложить комплексное решение, включая техническую поддержку. Если у вас есть опыт сотрудничества или знакомые с успешными проектами в этой области в Молдове, поделитесь, пожалуйста, своими рекомендациями. Заранее спасибо за ваше внимание и помощь.
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