Солнечные станции в Молдове

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Солнечные станции в Молдове

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 02:53

Привет! Ищу компанию для реализации проекта по установке солнечных станций в Молдове и был бы признателен за ваши рекомендации. Какие компании в регионе предоставляют надежные услуги по проектированию и установке солнечных энергетических систем? Я ищу партнера с опытом, который сможет предложить комплексное решение, включая техническую поддержку. Если у вас есть опыт сотрудничества или знакомые с успешными проектами в этой области в Молдове, поделитесь, пожалуйста, своими рекомендациями. Заранее спасибо за ваше внимание и помощь.
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Солнечные станции в Молдове

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 04:05

karina_bogdanova писал(а):Привет! Ищу компанию для реализации проекта по установке солнечных станций в Молдове и был бы признателен за ваши рекомендации. Какие компании в регионе предоставляют надежные услуги по проектированию и установке солнечных энергетических систем? Я ищу партнера с опытом, который сможет предложить комплексное решение, включая техническую поддержку. Если у вас есть опыт сотрудничества или знакомые с успешными проектами в этой области в Молдове, поделитесь, пожалуйста, своими рекомендациями. Заранее спасибо за ваше внимание и помощь.


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