Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 02:53

Привет! Ищу компанию для реализации проекта по установке солнечных станций в Молдове и был бы признателен за ваши рекомендации. Какие компании в регионе предоставляют надежные услуги по проектированию и установке солнечных энергетических систем? Я ищу партнера с опытом, который сможет предложить комплексное решение, включая техническую поддержку. Если у вас есть опыт сотрудничества или знакомые с успешными проектами в этой области в Молдове, поделитесь, пожалуйста, своими рекомендациями. Заранее спасибо за ваше внимание и помощь.