Сообщение zevc » Сегодня, 15:19

Добрый день, заказали кухню, старую убрали уже полностью, новая медленно и печально собирается... Подскажите, нам озвучили примерно неделю, где на это время можно заказать полноценное питание с доставкой для семьи из 3 человек - двое взрослых и один ребенок.