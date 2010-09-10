Питание
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Питание
Добрый день, заказали кухню, старую убрали уже полностью, новая медленно и печально собирается... Подскажите, нам озвучили примерно неделю, где на это время можно заказать полноценное питание с доставкой для семьи из 3 человек - двое взрослых и один ребенок.
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