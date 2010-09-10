Где стоит искать салют для Нового Года?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1177
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Где стоит искать салют для Нового Года?

Сообщение zevc » Сегодня, 18:59

Где стоит искать салют для Нового Года?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1175
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Где стоит искать салют для Нового Года?

Сообщение klonik » Сегодня, 19:01

С детства обожаю все эти салюты и фейерверки) Без них НГ просто не праздник) Если у вас много вопросов по данной теме, то стоит поискать тематичную статью от толковых авторов, например вот эту - https://time-news24.ru/poleznye-stati/o ... ernet-maga по теме. Ознакомьтесь с ней, думаю почерпнете немало полезного. Сейчас на просторах сети есть очень много хорошей информации, главное уметь ее правильно искать.
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