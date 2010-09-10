Где стоит искать салют для Нового Года?
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Где стоит искать салют для Нового Года?
Где стоит искать салют для Нового Года?
Re: Где стоит искать салют для Нового Года?
С детства обожаю все эти салюты и фейерверки) Без них НГ просто не праздник) Если у вас много вопросов по данной теме, то стоит поискать тематичную статью от толковых авторов, например вот эту - https://time-news24.ru/poleznye-stati/o ... ernet-maga по теме. Ознакомьтесь с ней, думаю почерпнете немало полезного. Сейчас на просторах сети есть очень много хорошей информации, главное уметь ее правильно искать.
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