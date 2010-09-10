Как выбрать качественные салюты?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1175
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Как выбрать качественные салюты?

Сообщение klonik » 58 минут назад

Как выбрать качественные салюты?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1177
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Как выбрать качественные салюты?

Сообщение zevc » 55 минут назад

Мне кажется в этом вопросе профи быть не нужно. что бы просто на свой вкус и цвет, а главное - кошелек подобрать вариант) Но если вам нужна инструкция, то ловите - https://sber-o.ru/kak-vybrat-kachestven ... mendatsii/
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