Давайте поговорим про лазерную сварку алюминия и нержавейки.

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Давайте поговорим про лазерную сварку алюминия и нержавейки.

Сообщение Изаура » Сегодня, 10:58

Давайте поговорим про лазерную сварку алюминия и нержавейки. Какие бренды лазерных сварочных аппаратов считаются самыми крутыми? Я вот думаю попробовать лазерную сварку, но еще не определились, какой аппарат выбрать.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Давайте поговорим про лазерную сварку алюминия и нержавейки.

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 11:44

Некоторые бренды типа E-Jon считаются топовыми в сварочном деле для сварки алюминия и нержавейки. Их лазерные аппараты для сварки волоконом отличаются точностью и надежностью. Они решают задачи сварки на ура и обеспечивают качественные соединения. Если интересует лучше напрямую узнать у ребят из компании там помогут подобрать аппарат для сварки алюминия и нержавейки в зависимости от потребностей. Но в целом, цена за такую сварку вполне адекватная!
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Давайте поговорим про лазерную сварку алюминия и нержавейки.

Сообщение Изаура » Сегодня, 19:40

Ай, спасибо за инфу про сварочный аппарат E-Jon! Я думаю его взять для своего проекта. На что посоветуешь обратить внимание?
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