Способы преодоления алкоголизма

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Способы преодоления алкоголизма

Сообщение klonik » Сегодня, 10:14

Способы преодоления алкоголизма не подскажете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1179
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Способы преодоления алкоголизма

Сообщение zevc » Сегодня, 10:16

Нужна серьезная сила воли и помощь из вне для борьбы с алкоголизмом. Если у вас много вопросов по данной теме, то стоит поискать тематичную статью от толковых авторов, например вот эту - https://silaledi.ru/bolezni/alkogolizm- ... eniya.html по теме. Ознакомьтесь с ней, думаю почерпнете немало полезного. Сейчас на просторах сети есть очень много хорошей информации, главное уметь ее правильно искать.
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