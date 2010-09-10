Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1179
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:25

Приветствую, вас. Приходилось ли кому-то из вас поиски вести клиник и реабилитационных центров в нашем городе, которые предлагают вылечить от алкоголизма? Хотелось бы обсудить с вами этот вопрос.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1178
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:27

Здравствуйте. Да, я совсем недавно просматривала многочисленные статьи и отзывы в интернете, которые посвящены разным медицинским учреждениям нашего города. И поэтому, не смогла остаться в стороне от вашего сообщения, захотелось отписаться и помочь – вот тут https://gala-pm.ru/preimushhestva-reabi ... kogolikov/ лечение алкоголизма написано, в какую сумму вам обойдётся и поэтому, нужно срочно выбрать день и время, а потом отвезти своего близкого человека к врачу. Любые привычки и пагубные зависимости лечатся, нужно только потратить немного времени и денег. Мой брат перестал пить, теперь налаживает личную жизнь и параллельно ищет работу.
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