Подскажите
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Подскажите
Приветствую, вас. Приходилось ли кому-то из вас поиски вести клиник и реабилитационных центров в нашем городе, которые предлагают вылечить от алкоголизма? Хотелось бы обсудить с вами этот вопрос.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Да, я совсем недавно просматривала многочисленные статьи и отзывы в интернете, которые посвящены разным медицинским учреждениям нашего города. И поэтому, не смогла остаться в стороне от вашего сообщения, захотелось отписаться и помочь – вот тут https://gala-pm.ru/preimushhestva-reabi ... kogolikov/ лечение алкоголизма написано, в какую сумму вам обойдётся и поэтому, нужно срочно выбрать день и время, а потом отвезти своего близкого человека к врачу. Любые привычки и пагубные зависимости лечатся, нужно только потратить немного времени и денег. Мой брат перестал пить, теперь налаживает личную жизнь и параллельно ищет работу.
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