Сообщение zevc » Сегодня, 10:25

Приветствую, вас. Приходилось ли кому-то из вас поиски вести клиник и реабилитационных центров в нашем городе, которые предлагают вылечить от алкоголизма? Хотелось бы обсудить с вами этот вопрос.