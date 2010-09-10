Сообщение klonik » Вчера, 20:58

Здравствуйте, у нас небольшое кафе, в основном приходят семьями, тихие посиделки, без шумных застолий и практически без алкоголя. Хотим обустроить уголок с камином, желательно открытый огонь, рядом низкий столик, пара кресел) Где можно посмотреть камины?