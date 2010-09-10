Камин

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1179
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Камин

Сообщение klonik » Вчера, 20:58

Здравствуйте, у нас небольшое кафе, в основном приходят семьями, тихие посиделки, без шумных застолий и практически без алкоголя. Хотим обустроить уголок с камином, желательно открытый огонь, рядом низкий столик, пара кресел) Где можно посмотреть камины?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Камин

Сообщение zevc » Вчера, 22:36

Приветствую, если будет камин с настоящим огнем, то от клиентов точно отбоя не будет) В ГефестГруп посмотрите, там вы сможете купить камин, который идеально подойдет под интерьер вашего заведения и к которому будут тянуться все посетители) У них, кстати, есть прекрасные варианты закрытые стеклом со всех сторон, так будет безопаснее.
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