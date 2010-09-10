Сообщение zevc » Сегодня, 11:57

Дорогие мои, как рассчитать оптимальное число сотрудников для отдела продаж? Сейчас у нас сидит три девочки. Все трое стараются, но я вижу, что их усилий не хватает. Есть желание взять еще одного человека, переживаю не будет ли он лишним.