Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:24

Что посоветуете для облегчения переноса груза в цеху? Каждый день приходится носить коробки на расстояние от пятнадцати метров и больше. Коробки небольшие, но тяжелые, есть уже случай срыва спины. Тележка? Хороший вариант, только выгрузка тяжелая. Что еще?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1181
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:00

Гляньте здесь https://podemlift.ru/catalog/gidravlich ... mnye-stoly подъемные столы, незаменимая штука в таком деле. При хорошем качестве сборки стол будет маневренный, то есть переместить его с места на место проблем не составит. При выгрузке просто поднимаете столешницу до нужно высоты – или опускаете, - и никаких проблем с поднятием тяжестей не будет. Есть совсем недорогие модели, если стоит вопрос цены.
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