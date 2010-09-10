Сообщение zevc » Сегодня, 14:24

Что посоветуете для облегчения переноса груза в цеху? Каждый день приходится носить коробки на расстояние от пятнадцати метров и больше. Коробки небольшие, но тяжелые, есть уже случай срыва спины. Тележка? Хороший вариант, только выгрузка тяжелая. Что еще?