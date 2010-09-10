Подскажите
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Подскажите
Что посоветуете для облегчения переноса груза в цеху? Каждый день приходится носить коробки на расстояние от пятнадцати метров и больше. Коробки небольшие, но тяжелые, есть уже случай срыва спины. Тележка? Хороший вариант, только выгрузка тяжелая. Что еще?
Re: Подскажите
Гляньте здесь https://podemlift.ru/catalog/gidravlich ... mnye-stoly подъемные столы, незаменимая штука в таком деле. При хорошем качестве сборки стол будет маневренный, то есть переместить его с места на место проблем не составит. При выгрузке просто поднимаете столешницу до нужно высоты – или опускаете, - и никаких проблем с поднятием тяжестей не будет. Есть совсем недорогие модели, если стоит вопрос цены.
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