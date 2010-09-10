Лечение за рубежом

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1182
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Лечение за рубежом

Сообщение klonik » Сегодня, 10:30

Лечение за рубежом интересует, где про это можно узнать подробнее?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1183
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Лечение за рубежом

Сообщение zevc » 58 минут назад

Сейчас это наверно очень дорого выйдет, учитывая курс. Рекомендую ознакомиться со статьей https://eanews.ru/news/lecheniye-za-rub ... 27-11-2023 в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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