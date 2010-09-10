Быстровозводимые ангары

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1184
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Быстровозводимые ангары

Сообщение zevc » 42 минуты назад

Привет, всем. Не знаю, услугами, какой организации воспользоваться для заказа строительства складов. Решила внимательно прогуляться по страницам разных площадок в интернете и нашла ответы на все свои вопросы тут https://zlk.su/bystrovozvodimye-angary- ... nstrukcij/ быстровозводимые ангары написано, в какие сроки могут быть построены и какие проекты доступны для выбора. Приходилось ли кому-то из вас пользоваться услугами именно этой организации? Если да, то прошу отписаться и рассказать, как всё прошло? Заранее, спасибо за высказанные мнения и от консультации точно не откажусь.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя