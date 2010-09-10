Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1184 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Быстровозводимые ангары Цитата Сообщение zevc » 42 минуты назад Привет, всем. Не знаю, услугами, какой организации воспользоваться для заказа строительства складов. Решила внимательно прогуляться по страницам разных площадок в интернете и нашла ответы на все свои вопросы тут https://zlk.su/bystrovozvodimye-angary- ... nstrukcij/ быстровозводимые ангары написано, в какие сроки могут быть построены и какие проекты доступны для выбора. Приходилось ли кому-то из вас пользоваться услугами именно этой организации? Если да, то прошу отписаться и рассказать, как всё прошло? Заранее, спасибо за высказанные мнения и от консультации точно не откажусь. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»