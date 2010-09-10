Быстровозводимые ангары
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Быстровозводимые ангары
Привет, всем. Не знаю, услугами, какой организации воспользоваться для заказа строительства складов. Решила внимательно прогуляться по страницам разных площадок в интернете и нашла ответы на все свои вопросы тут https://zlk.su/bystrovozvodimye-angary- ... nstrukcij/ быстровозводимые ангары написано, в какие сроки могут быть построены и какие проекты доступны для выбора. Приходилось ли кому-то из вас пользоваться услугами именно этой организации? Если да, то прошу отписаться и рассказать, как всё прошло? Заранее, спасибо за высказанные мнения и от консультации точно не откажусь.
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