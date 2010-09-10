Торговая площадка
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Торговая площадка
Доброго времени суток, у нас по правилам закупок необходимо провести прозрачные торги, подскажите, существуют ли открытые площадки? Насколько сложна процедура регистрации и проведения торгов? Какой пакет документов необходим для небольшого частника?
Re: Торговая площадка
Приветствую, если вы хотите поучаствовать в тендере, то посмотрите здесь в разделе Торги / Росэлторг.Бизнес. Это как раз ваш вариант - для частного бизнеса. Система крайне проста, на платформе вы получите самые выгодные предложения от поставщиков со всей России, сможете сравнить имеющиеся предложения в конкурентном листе и выбрать оптимальные для себя условия.
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