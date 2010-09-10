Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1186
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:43

Всем, кто мечется в поисках красивой одежды для зала, советую по ссылке сходить – выбор лосин для спорта просто потрясающий, я просто в восторге. Было сложно в конечном итоге определиться с цветом, выбирала между темными классическими цветами и яркими. Вторые, конечно, выглядят интересней, но при этом сразу понимаешь, что будешь в зале привлекать внимание.
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