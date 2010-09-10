Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите
Всем, кто мечется в поисках красивой одежды для зала, советую по ссылке сходить – выбор лосин для спорта просто потрясающий, я просто в восторге. Было сложно в конечном итоге определиться с цветом, выбирала между темными классическими цветами и яркими. Вторые, конечно, выглядят интересней, но при этом сразу понимаешь, что будешь в зале привлекать внимание.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость