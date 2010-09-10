Сыроварни

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1185
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сыроварни

Сообщение klonik » Сегодня, 10:40

Сыроварни стоят ли внимания? Реально ли с ними произвести качественный сыр?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1189
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Сыроварни

Сообщение zevc » Сегодня, 10:43

По данной теме хорошо в расписано в статье https://facenewss.ru/poleznoe/syrovarni ... nnyh-syrov Хотите производство начать или просто интересно? Я вот хотел у себя в селе варить, а потом продавать. До сих пор идею вынашиваю до лучших времен, сыроварня ведь не из дешевых...
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