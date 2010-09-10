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Я на сайті побачила, що можна штучне хутро купити, єнота. Якщо чесно, не відразу зрозуміла, що це хутро штучне – на фото виглядало як натуральне, тому й зацікавилося. Потім гарненько подумала і прийшла до вас із запитанням – ви що вибрали б, шубу зі штучного хутра чи з натурального за умови, що зовнішньої різниці між ними немає?
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