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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1189
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

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Сообщение zevc » Сегодня, 11:36

Я на сайті побачила, що можна штучне хутро купити, єнота. Якщо чесно, не відразу зрозуміла, що це хутро штучне – на фото виглядало як натуральне, тому й зацікавилося. Потім гарненько подумала і прийшла до вас із запитанням – ви що вибрали б, шубу зі штучного хутра чи з натурального за умови, що зовнішньої різниці між ними немає?
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