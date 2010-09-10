Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1189 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Підкажіть Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 11:36 на сайті побачила, що можна штучне хутро купити, єнота. Якщо чесно, не відразу зрозуміла, що це хутро штучне – на фото виглядало як натуральне, тому й зацікавилося. Потім гарненько подумала і прийшла до вас із запитанням – ви що вибрали б, шубу зі штучного хутра чи з натурального за умови, що зовнішньої різниці між ними немає? Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»