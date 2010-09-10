Сообщение zevc » Сегодня, 12:32

Два года назад на свадьбу подарили мультиварку, я от нее была просто в восторге. Удобно, кто бы что не говорил. Но со временем чаша облупилась, менять сильно дорого, поэтому буду брать новую. Смотрю на модели с дистанционным управлением, как они вам?