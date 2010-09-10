Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1189
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:32

Два года назад на свадьбу подарили мультиварку, я от нее была просто в восторге. Удобно, кто бы что не говорил. Но со временем чаша облупилась, менять сильно дорого, поэтому буду брать новую. Смотрю на модели с дистанционным управлением, как они вам?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1185
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:32

У меня умная мультиварка, я просто в восторге. Подогреть заранее, приготовить к приходу – все возможно, если заранее выставить нужные настройки. Мне дистанционное управление помогает детей теплым кормить. Я же знаю, во сколько они со школы приходят – ставлю запуск подогрева как раз к этому моменту. Удобно и безопасно, считаю, что эта функция просто незаменима в мультиварке.
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