Подскажите
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Подскажите
Два года назад на свадьбу подарили мультиварку, я от нее была просто в восторге. Удобно, кто бы что не говорил. Но со временем чаша облупилась, менять сильно дорого, поэтому буду брать новую. Смотрю на модели с дистанционным управлением, как они вам?
Re: Подскажите
У меня умная мультиварка, я просто в восторге. Подогреть заранее, приготовить к приходу – все возможно, если заранее выставить нужные настройки. Мне дистанционное управление помогает детей теплым кормить. Я же знаю, во сколько они со школы приходят – ставлю запуск подогрева как раз к этому моменту. Удобно и безопасно, считаю, что эта функция просто незаменима в мультиварке.
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