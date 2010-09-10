Лечение в Германии

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klonik
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Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Лечение в Германии

Сообщение klonik » Сегодня, 20:40

Доброго времени суток, у мужа сложности со здоровьем, на фоне заболевания сердца (сейчас у него установлен кардиостимулятор), при прохождении диспансеризации выявили уже запущенную подагру. Сказали лечения не существует, может есть спасение в заграничных клиниках?
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