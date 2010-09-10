Лечение в Германии

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1187
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Лечение в Германии

Сообщение klonik » Вчера, 20:40

Доброго времени суток, у мужа сложности со здоровьем, на фоне заболевания сердца (сейчас у него установлен кардиостимулятор), при прохождении диспансеризации выявили уже запущенную подагру. Сказали лечения не существует, может есть спасение в заграничных клиниках?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1191
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Лечение в Германии

Сообщение zevc » Вчера, 22:28

Приветствую, вот так всегда - от одного лечат, постоянно проходишь обследования, а какое-то серьезное сопутствующее заболевание обнаруживают случайно и на такой стадии, что лечения предложить не могут. По немецким клиникам почитайте здесь, в любом случае должен быть какой-то выход. Они же и на кардиологии специализируются, и на нефрологии.
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