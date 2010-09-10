Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1187 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » 58 минут назад Ну что, по советам с форума решила я сделать ремонт пластиковых окон в Николаеве, с этой целью сюда https://plastwindservice.com.ua/mykolai ... -i-dverey/ обратилась, так как видела хорошие отзывы. Вопреки всем негативным ожиданиям приехал очень милый специалист, который минут пятнадцать только на диагностику потратил. Было осмотрено все, на что я жаловалась, фурнитура отрегулирована, петли смазаны. Скрип пропал, ремонт понравился. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»