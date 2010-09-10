Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1187
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 58 минут назад

Ну что, по советам с форума решила я сделать ремонт пластиковых окон в Николаеве, с этой целью сюда https://plastwindservice.com.ua/mykolai ... -i-dverey/ обратилась, так как видела хорошие отзывы. Вопреки всем негативным ожиданиям приехал очень милый специалист, который минут пятнадцать только на диагностику потратил. Было осмотрено все, на что я жаловалась, фурнитура отрегулирована, петли смазаны. Скрип пропал, ремонт понравился.
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