Что такое Discord?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1195
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Что такое Discord?

Сообщение zevc » Сегодня, 11:40

Что такое Discord?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1191
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Что такое Discord?

Сообщение klonik » Сегодня, 11:41

Странно в наше время это не знать... Рекомендую ознакомиться со статьей https://www.km.ru/science-tech/2022/02/ ... e-funktsii в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей