Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1191
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:14

Всем привет, посоветуйте контору, занимающуюся проектированием систем кондиционирования и установкой данного оборудования. Сейчас ведутся работы по ремонту помещений, которые в последствии будут использованы для сдачи в аренду. Желательны минимальные затраты.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1195
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:46

Добрый день, по системам кондиционирования и охлаждения обратитесь в ПромВентХолод, вот ссылка https://promventholod.ru/catalog/vodook ... -chillery/ , по издержкам водоохлаждаемые чиллеры более доступны, нежели парокомпрессионные, они имеют компактную конструкцию, установка возможна внутри помещения, что ускорит процесс монтажа, упростит и удешевит обслуживание.
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