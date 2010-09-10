Подскажите
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Подскажите
Всем привет, посоветуйте контору, занимающуюся проектированием систем кондиционирования и установкой данного оборудования. Сейчас ведутся работы по ремонту помещений, которые в последствии будут использованы для сдачи в аренду. Желательны минимальные затраты.
Re: Подскажите
Добрый день, по системам кондиционирования и охлаждения обратитесь в ПромВентХолод, вот ссылка https://promventholod.ru/catalog/vodook ... -chillery/ , по издержкам водоохлаждаемые чиллеры более доступны, нежели парокомпрессионные, они имеют компактную конструкцию, установка возможна внутри помещения, что ускорит процесс монтажа, упростит и удешевит обслуживание.
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