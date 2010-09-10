Грузоперевозки специальных больших грузов тралом низкорамником

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1198
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Грузоперевозки специальных больших грузов тралом низкорамником

Сообщение zevc » Сегодня, 10:17

Грузоперевозки специальных больших грузов тралом низкорамником интересуют, где искать информация про подобные услуги?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1194
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Грузоперевозки специальных больших грузов тралом низкорамником

Сообщение klonik » Сегодня, 10:23

Дам вам совет из личного опыта, в прошлом году как раз подобную услугу искали. В итоге сделали выбор ровно та, как рекомендуют вот тут http://okostroy.ru/article/3322/%D0%B3% ... 0%BE%D0%BC Качественный материал по теме, пользуйтесь.
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