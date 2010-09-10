Кейтеринг

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1201
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 11:42

Здравствуйте, в январе у нашей компании годовщина создания, планирует утром на входе устроить небольшое приветственное мероприятие с поздравлениями. Нужно что-то типа фуршета, каждому входящему вручать какую-нибудь съедобную вкусняшку)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей