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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1201 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Кейтеринг Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 11:42 Здравствуйте, в январе у нашей компании годовщина создания, планирует утром на входе устроить небольшое приветственное мероприятие с поздравлениями. Нужно что-то типа фуршета, каждому входящему вручать какую-нибудь съедобную вкусняшку) Вернуться к началу

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