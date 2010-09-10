Кейтеринг
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Кейтеринг
Здравствуйте, в январе у нашей компании годовщина создания, планирует утром на входе устроить небольшое приветственное мероприятие с поздравлениями. Нужно что-то типа фуршета, каждому входящему вручать какую-нибудь съедобную вкусняшку)
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