Кейтеринг

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1204
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 11:42

Здравствуйте, в январе у нашей компании годовщина создания, планирует утром на входе устроить небольшое приветственное мероприятие с поздравлениями. Нужно что-то типа фуршета, каждому входящему вручать какую-нибудь съедобную вкусняшку)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1199
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » Сегодня, 15:13

Добрый день, для таких случаев есть кейтеринг, вы можете заказать у них либо горячие закуски - маленькие шашлычки или открытые пироги, которые можно выдавать каждому порционно, или что-то из сладкого - есть замечательные десерты в баночках или пирожные, в начале рабочего дня сотрудники смогут попить чай с вкусненьким)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя