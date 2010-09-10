Кейтеринг
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Кейтеринг
Здравствуйте, в январе у нашей компании годовщина создания, планирует утром на входе устроить небольшое приветственное мероприятие с поздравлениями. Нужно что-то типа фуршета, каждому входящему вручать какую-нибудь съедобную вкусняшку)
Re: Кейтеринг
Добрый день, для таких случаев есть кейтеринг, вы можете заказать у них либо горячие закуски - маленькие шашлычки или открытые пироги, которые можно выдавать каждому порционно, или что-то из сладкого - есть замечательные десерты в баночках или пирожные, в начале рабочего дня сотрудники смогут попить чай с вкусненьким)
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