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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1204 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Кейтеринг Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 11:42 Здравствуйте, в январе у нашей компании годовщина создания, планирует утром на входе устроить небольшое приветственное мероприятие с поздравлениями. Нужно что-то типа фуршета, каждому входящему вручать какую-нибудь съедобную вкусняшку) Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1199 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Кейтеринг Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 15:13 Добрый день, для таких случаев есть кейтеринг , вы можете заказать у них либо горячие закуски - маленькие шашлычки или открытые пироги, которые можно выдавать каждому порционно, или что-то из сладкого - есть замечательные десерты в баночках или пирожные, в начале рабочего дня сотрудники смогут попить чай с вкусненьким) Вернуться к началу

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