Детский лагерь
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Детский лагерь
Здравствуйте, на лето отправляем ребенка к бабушке в Нижний Новгород, хотим немного разнообразить ему каникулы, чтобы и у бабушки побыл, и может в лагерь получится попасть? Куда посоветуете? И можно ли вообще туда попасть иногородним?
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