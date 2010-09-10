Сообщение zevc » Сегодня, 11:48

Здравствуйте, на лето отправляем ребенка к бабушке в Нижний Новгород, хотим немного разнообразить ему каникулы, чтобы и у бабушки побыл, и может в лагерь получится попасть? Куда посоветуете? И можно ли вообще туда попасть иногородним?