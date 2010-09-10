Детский лагерь
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Детский лагерь
Здравствуйте, на лето отправляем ребенка к бабушке в Нижний Новгород, хотим немного разнообразить ему каникулы, чтобы и у бабушки побыл, и может в лагерь получится попасть? Куда посоветуете? И можно ли вообще туда попасть иногородним?
Re: Детский лагерь
Добрый день, как по мне, так лучший детский лагерь в Нижнем Новгороде - "Эволюция", мой туда аж вперед автобуса бежит, очень нравится, путевки коммерческие без проблем можно приобрести и при отсутствии регистрации в Нижнем, это если бы вы муниципальную попросили, тогда отказ без вариантов.
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