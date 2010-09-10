Подскажите
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Подскажите
Добрый день, хочу привести в порядок дачный участок, сломала голову, как зонировать газон и дорожки. Выкладывать плиткой не красиво, а чем разграничить траву и не траву не знаю. Может кто придумал что-то интересное и не сильно затратное?
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