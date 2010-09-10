Сообщение zevc » Сегодня, 14:19

Добрый день, хочу привести в порядок дачный участок, сломала голову, как зонировать газон и дорожки. Выкладывать плиткой не красиво, а чем разграничить траву и не траву не знаю. Может кто придумал что-то интересное и не сильно затратное?