Подскажите
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Подскажите
Добрый день, хочу привести в порядок дачный участок, сломала голову, как зонировать газон и дорожки. Выкладывать плиткой не красиво, а чем разграничить траву и не траву не знаю. Может кто придумал что-то интересное и не сильно затратное?
Re: Подскажите
Здравствуйте, я тоже стояла перед выбором - что сделать с бывшим огородом) Муж купил георешетку, вот ссылка https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/georeshetka/dlya-gazonov/, у меня почти на все лето появилось заделье - та часть, где травка должна быть, георешетку засыпали землей и засеяли газонной травой, а там, где я придумала дорожки, мы в эту же георешетку засыпали щебень. Все распределилось по сотам, теперь все на своих местах - и травка, и дорожки)
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