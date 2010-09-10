Кейтеринг

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1204
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » 20 минут назад

В том году 8 марта отмечали всем коллективом в ресторане. Было весело, но недолго, потому что часть прекрасных дам перебрала с алкоголем, вышел скандал. В этом году было решено обойтись более скромным поздравлением, что посоветуете?
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