Кейтеринг
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Кейтеринг
В том году 8 марта отмечали всем коллективом в ресторане. Было весело, но недолго, потому что часть прекрасных дам перебрала с алкоголем, вышел скандал. В этом году было решено обойтись более скромным поздравлением, что посоветуете?
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