Сообщение zevc » Сегодня, 14:34

В том году 8 марта отмечали всем коллективом в ресторане. Было весело, но недолго, потому что часть прекрасных дам перебрала с алкоголем, вышел скандал. В этом году было решено обойтись более скромным поздравлением, что посоветуете?