Кейтеринг
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Кейтеринг
В том году 8 марта отмечали всем коллективом в ресторане. Было весело, но недолго, потому что часть прекрасных дам перебрала с алкоголем, вышел скандал. В этом году было решено обойтись более скромным поздравлением, что посоветуете?
Re: Кейтеринг
За годы работы в разных коллективах поняла, что самое лучшее поздравление это то, которое происходит без отрыва от производства. Ну или с небольшим отрывом, если есть возможность поставить работу на паузу. Достаточно сюда https://www.xn----7sbfc2acmcfwdeckm2a8j ... ik-8-marta обратиться, чтобы приехали стол накрыли, пригласить всех угоститься, между делом сказать несколько пожеланий – и поздравили, и скандалов нет.
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