Подскажите
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Подскажите
Никогда раньше не брала микрозаймов, а тут просто засада какая-то, вообще больше занять негде. Подскажите, у кого минимальные требования к заемщику. Мне лет немного, на последней работе месяц всего как трудоустроена. Где точно дадут?
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