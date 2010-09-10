Сообщение zevc » Сегодня, 14:42

Никогда раньше не брала микрозаймов, а тут просто засада какая-то, вообще больше занять негде. Подскажите, у кого минимальные требования к заемщику. Мне лет немного, на последней работе месяц всего как трудоустроена. Где точно дадут?