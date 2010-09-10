Подскажите
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Подскажите
Никогда раньше не брала микрозаймов, а тут просто засада какая-то, вообще больше занять негде. Подскажите, у кого минимальные требования к заемщику. Мне лет немного, на последней работе месяц всего как трудоустроена. Где точно дадут?
Re: Подскажите
Ой, вы из Казахстана же, да? Если я угадала, то сюда https://bank.kz/mfo/credit365-kz/reviews/ зайдите, посмотрите отзывы – я читала, компания вроде как всем дает, без проблем. Причем у многих, если этим отзывам верить, трудоустройство даже не проверяют. Поэтому думаю, что вам можно попробовать. Потом, если не сложно, отпишитесь как все пройдет. Боюсь, что мне в скором времени тоже оформляться придется.
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