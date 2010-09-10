Двери белые со стеклом, вопрос
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Двери белые со стеклом, вопрос
Куда ставят двери со стеклом? Имею в виду в какие комнаты? Только кухня или в гостиную тоже можно поставить? Если у кого-то из почтенной публики такие дома стоят, просьба показать фотографии. Хочу белые межкомнатные двери со стеклом купить в Москве, но пока окончательно не определился. По дверным фабрикам можете дать отзывы? Какие материалы в 2024 самые надежные и недорогие?
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