Двери белые со стеклом, вопрос

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Двери белые со стеклом, вопрос

Сообщение Buneyaz » 58 минут назад

Куда ставят двери со стеклом? Имею в виду в какие комнаты? Только кухня или в гостиную тоже можно поставить? Если у кого-то из почтенной публики такие дома стоят, просьба показать фотографии. Хочу белые межкомнатные двери со стеклом купить в Москве, но пока окончательно не определился. По дверным фабрикам можете дать отзывы? Какие материалы в 2024 самые надежные и недорогие?
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