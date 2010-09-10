Какое оборудование необходимо для производства газобетона?
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Какое оборудование необходимо для производства газобетона?
Какое оборудование необходимо для производства газобетона?
Re: Какое оборудование необходимо для производства газобетона?
Курсовик или диплом что-ли пишите по этой теме?) Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://svoimi-rukamy.net/1481-kakoe-ob ... etona.html материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором)
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