Какое оборудование необходимо для производства газобетона?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1201
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Какое оборудование необходимо для производства газобетона?

Сообщение klonik » 51 минуту назад

Какое оборудование необходимо для производства газобетона?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1205
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Какое оборудование необходимо для производства газобетона?

Сообщение zevc » 48 минут назад

Курсовик или диплом что-ли пишите по этой теме?) Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://svoimi-rukamy.net/1481-kakoe-ob ... etona.html материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором)
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