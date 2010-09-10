Продвижение сайтов в поисковых системах в Молдове
Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.
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Продвижение сайтов в поисковых системах в Молдове
Вопрос по SEO продвижению сайта в Кишинёве. Сайт салона красоты в центре города, который нужно поднять в ТОП по запросам. Сейчас он находится далеко за 100 позицией. Продвижение сайтов в поисковых системах в Молдове осуществляется преимущественно под гугл, или люди активно пользуются и другими поисковиками? Разбирается кто-то из местных в вопросе?
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