Продвижение сайтов в поисковых системах в Молдове

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Продвижение сайтов в поисковых системах в Молдове

Сообщение Buneyaz » 50 минут назад

Вопрос по SEO продвижению сайта в Кишинёве. Сайт салона красоты в центре города, который нужно поднять в ТОП по запросам. Сейчас он находится далеко за 100 позицией. Продвижение сайтов в поисковых системах в Молдове осуществляется преимущественно под гугл, или люди активно пользуются и другими поисковиками? Разбирается кто-то из местных в вопросе?
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