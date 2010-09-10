Сообщение zevc » Сегодня, 16:27

Очень много тут пишут про американские автомобили. Что они и лучше, и надежней, и цена у них по сравнению с нашими куда интересней. Вот только пошла я смотреть по доскам объявлений, ничего такого не нашла. Может, нужно смотреть на заграничных сайтах?