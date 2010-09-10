Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1206
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:27

Очень много тут пишут про американские автомобили. Что они и лучше, и надежней, и цена у них по сравнению с нашими куда интересней. Вот только пошла я смотреть по доскам объявлений, ничего такого не нашла. Может, нужно смотреть на заграничных сайтах?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1202
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:54

Именно там и нужно смотреть. Все, что у нас продается, уже получило свою наценку, поэтому дешевле купить никак не получится. Смотрите американский сайт продаж авто, вот здесь https://carfast.express очень много интересных вариантов встречается. И, кстати, у нас никто честно не напишет, что там с состоянием машины было при покупке. А на тех сайтах есть вся информация, которая имеет значение.
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