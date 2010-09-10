Каркасный бассейн intex

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Каркасный бассейн intex

Сообщение Buneyaz » Вчера, 18:04

Привет. Каркасный бассейн intex хочу купить, конкретно 26726 457х122 Prism Frame. По скидке он сейчас недорого стоит, возможно из-за сезонности. Что можете сказать по этому производителю каркасных бассейнов и по этой модели? Стоит своих денег, или есть что-то лучше в рамках данного бюджета?
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