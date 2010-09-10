Цыплята во сне
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Цыплята во сне
Странную вещь сегодня увидел во сне, а именно цыплят в большом количестве. Наверное никогда в жизни мне такое не снилось и с чем это связано я абсолютно не имею понятия. Может кто-то подсказать? В сонниках разбираетесь? Мне как холостому кажется, если верить https://enigma-project.ru/sonnik/tsyplyata , что это предвещает знакомство с красивой женщиной, но у которой много детей. Может так быть на самом деле?
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