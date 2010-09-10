Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 126 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Цыплята во сне Цитата Сообщение Buneyaz » Вчера, 18:11 Странную вещь сегодня увидел во сне, а именно цыплят в большом количестве. Наверное никогда в жизни мне такое не снилось и с чем это связано я абсолютно не имею понятия. Может кто-то подсказать? В сонниках разбираетесь? Мне как холостому кажется, если верить https://enigma-project.ru/sonnik/tsyplyata , что это предвещает знакомство с красивой женщиной, но у которой много детей. Может так быть на самом деле? Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Религия, конфессии»