Сообщение klonik » Вчера, 15:24

Здравствуйте, хотим нагрянуть внезапно сюрпризом к друзьям, они сейчас живут в Алмате, хотелось бы так подгадать, чтобы погода позволила побыть на свежем воздухе. Подскажите, есть у них свой проверенный сайт погоды, на который можно ориентироваться?