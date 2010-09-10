Прогноз погоды
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Прогноз погоды
Здравствуйте, хотим нагрянуть внезапно сюрпризом к друзьям, они сейчас живут в Алмате, хотелось бы так подгадать, чтобы погода позволила побыть на свежем воздухе. Подскажите, есть у них свой проверенный сайт погоды, на который можно ориентироваться?
Re: Прогноз погоды
Доброго времени суток, если нужна точная погода в Алматы, то лучшего источника верной погоды вам не найти, провалитесь по ссылке bolzhau.com/almaty-ru/, на пару недель точно можно ориентироваться на них, пока ни разу не были замечены, как другие сайты, что за ночь диаметрально все меняется и по температуре, и по осадкам)
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