Прогноз погоды

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1205
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Прогноз погоды

Сообщение klonik » Вчера, 15:24

Здравствуйте, хотим нагрянуть внезапно сюрпризом к друзьям, они сейчас живут в Алмате, хотелось бы так подгадать, чтобы погода позволила побыть на свежем воздухе. Подскажите, есть у них свой проверенный сайт погоды, на который можно ориентироваться?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1209
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Прогноз погоды

Сообщение zevc » Вчера, 22:52

Доброго времени суток, если нужна точная погода в Алматы, то лучшего источника верной погоды вам не найти, провалитесь по ссылке bolzhau.com/almaty-ru/, на пару недель точно можно ориентироваться на них, пока ни разу не были замечены, как другие сайты, что за ночь диаметрально все меняется и по температуре, и по осадкам)
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