Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1205
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:11

Здравствуйте, посоветуйте поставщика светостабилизаторов, необходимы стабильные поставки больших объемов, разворачиваем дополнительное производство, ищем надежных поставщиков, желательно на территории Российской Федерации.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1209
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:33

Доброго времени суток, рассмотрите предложения Адитим, вот ссылка https://aditim.ru/ , у них широкий выбор химического сырья, предназначенного для различных отраслей промышленности, свое производство на территории России, склады тоже, в плане поставок в срок нареканий никогда не было, логистика у них отточена до мелочей.
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