Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1205 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 21:11 Здравствуйте, посоветуйте поставщика светостабилизаторов, необходимы стабильные поставки больших объемов, разворачиваем дополнительное производство, ищем надежных поставщиков, желательно на территории Российской Федерации. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1209 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 22:33 Доброго времени суток, рассмотрите предложения Адитим, вот ссылка https://aditim.ru/ , у них широкий выбор химического сырья, предназначенного для различных отраслей промышленности, свое производство на территории России, склады тоже, в плане поставок в срок нареканий никогда не было, логистика у них отточена до мелочей. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»