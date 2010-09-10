Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Здравствуйте, посоветуйте поставщика светостабилизаторов, необходимы стабильные поставки больших объемов, разворачиваем дополнительное производство, ищем надежных поставщиков, желательно на территории Российской Федерации.
Re: Подскажите
Доброго времени суток, рассмотрите предложения Адитим, вот ссылка https://aditim.ru/ , у них широкий выбор химического сырья, предназначенного для различных отраслей промышленности, свое производство на территории России, склады тоже, в плане поставок в срок нареканий никогда не было, логистика у них отточена до мелочей.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя